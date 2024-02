Annalisa, il coreografo sbotta contro Joey e Rina. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Incredibile ma vero: Cristiano Malgioglio a sua insaputa è riuscito a far litigare Joey Di Stefano con Simone Baroni, ossia il tiktokers che crea le coreografie e balletti virali di Tiktok sulle hit di Annalisa. Ma cerchiamo di fare un passo indietro. Tutto è iniziato con l'ultima puntata di Tale e Quale show speciale Sanremo dove la giudice Loretta Goggi dopo la performance della finta Annalisa ha sottolineato: «Lo sapete che il coreografo di Annalisa è di Ramacca si chiama Joey Di Stefano». Malgioglio ha subito incalzato dicendo: «Non lo conosco non so chi sia».

Le parole di Joey De Stefano

«Ieri sera in prima serata su Rai1 è andato in onda questo - ha sottolineato Joey De Stefano -.

Il botta e risposta

Simone Baroni (coreografo ufficiale di Annalisa) ha commentato il video che Joey De Stefano e Rina hanno pubblicato sul profilo Instagram. «E pensare che in tutto ciò il vero coreografo di Annalisa sono io. Ma hai ragione preoccupiamoci della memoria di Malgioglio».

Naturalmente non è tardata ad arrivare la risposta di Joey in merito al commento di Simone. «Ciao coreografo ufficiale - ha sottolineato Simone-. Tutti credono che siamo noi i coreografi di Annalisa, perché tutte le nostre coreografie sui brani di Annalisa sono andate viralissime, (che lei stessa ha ballato anche pubblicamente). Ci dispiace dirtelo ma come hai potuto vedere nell’ultimo anno come dare torto a questa cosa? I balletti ufficiale creati da te purtroppo (per te) non hanno avuto nessun riscontro sul Web. Di certo non dobbiamo dirtelo noi. Ma si è vero, il coreografo che prende i soldi sei tu».

