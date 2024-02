Elenoire Ferruzzi: «Angelina Mango? Brutta lei, la canzone, l'outfit: brutto tutto. Lei all'Eurovision, che figura di m***»

di Cristina Siciliano

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo durante la 74esima edizione che vedeva Annalisa come grande favorita prima dell'avvio. L'ex allieva di Amici ha vinto in un'edizione in cui, fin dalla vigilia, si sperava che vincesse una donna. E così è stato. Come al solito però non sono mancate le critiche soprattutto sui social. Tra i primi a schierarsi contro Angelina c'è anche Elenoire Ferruzzi. Non è certo la prima volta che la gieffina ha da esprimere un giudizio negativo riguardo ad un personaggio dello spettacolo.

Le critiche

Alcuni tweet di Elenoire Ferruzzi non sono passati inosservati a molti utenti di X. Critiche severe, forse un po' troppo per la giovane Angelina. «Brutta lei, brutta la canzone, brutto l'outfit, brutto tutto - ha scritto Elenoire Ferruzzi su X -. L'unica cosa bella che aveva era un padre straordinario». Nelle ultime ore, Elenoire ha anche commentato la partecipazione di Angelina all'Eurovision. «Ma io dico, che figura di me*a dobbiamo fare portando all'Eurovision una canzone di mer*a in quel modo? Ma dai».

