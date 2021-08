Adele, residency e spettacoli fissi a Las Vegas: pendolare da Los Angeles con il jet privato

Adele pronta a raggiungere stabilmente Las Vegas, la capitale Usa del gioco d'azzardo. La cantante britannica famosa in tutto il mondo si sposterà da Los Angeles per una serie di eventi, concerti che avranno luogo Covid permettendo. È quella che in gergo si chiama residency e necessiterà di un jet privato per fare la pendolare quotidianamente. Il volo dalla California al Nevada dura 40 minuti.

Come molti altre star internazionali, anche Adele avrà l’onore di essere una degli artisti residenti su uno dei tanti, prestigiosi palchi di Las Vegas. Secondo quanto riporta il Telegraph sarebbe in procinto di compiere questo passo. «Ha parlato coi musicisti con i quali ha lavorato, valutando la loro disponibilità a trasferirsi a Las Vegas per gli spettacoli», ha spiegato un anonimo ben informato.

«Questa residency le farebbe guadagnare un sacco di soldi, consentendole di avere una routine: sarebbe una cosa divertente, e allo stesso tempo molto redditizia. Lei ama fare concerti e di certo il pubblico non avrà problemi a viaggiare per andarla a vedere e sentire, non appena le restrizioni anti-Covid saranno allentate», ha spiegato la fonte.

Con residency show (in italiano letterale: residenza di spettacoli) si intende una serie di concerti con sede fissa di un determinato artista, che possono protrarsi anche per vari anni.La città dei residency per eccellenza è sicuramente Las Vegas.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 19:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA