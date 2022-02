Masterchef, diretta 10 febbraio: è il giorno della prova pasticceria con Iginio Massari. L'incubo di tutti gli aspiranti chef, come in ogni edizione, è arrivato. Ma nella puntata di questa sera, che seguiremo come sempre su Leggo .it, ci sarà anche lo chef Terry Giacomello.

Questa sera, su Sky e in streaming su NOW, MasterChef Italia vivrà uno dei momenti decisivi di questa stagione. Anzi due: in cucina, tra le postazioni dei 9 cuochi amatoriali rimasti in gara, arriveranno infatti due tra gli ospiti più amati dal pubblico ma temuti dagli aspiranti chef: i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno il Maestro dei Maestri Pasticceri italiani Iginio Massari per la sua immancabile prova di pasticceria, uno dei peggiori incubi di ogni edizione; e Terry Giacomello, lo chef sperimentatore che aspira all’innovazione.

Per i cuochi amatoriali la serata inizierà col sapore salato dell’acqua del mare, protagonista della Mystery Box di questa settimana: la missione, per tutti, sarà creare un piatto tecnicamente ineccepibile usando proprio questa acqua, che dovrà rappresentare un valore aggiunto per la ricetta.

Successivamente, per l’Invention Test, la Masterclass accoglierà l’ospite temutissimo Iginio Massari, che come sempre sarà uno spauracchio per tutti gli aspiranti chef scatenando i loro peggiori incubi con una prova ad altissima difficoltà tecnica.

