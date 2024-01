Masterchef, Bruno Barbieri realizza il suo sogno e diventa vigile del fuoco: prova superata?

MasterChef Italia realizza sogni: non solo quelli dei cuochi amatoriali, ma anche quelli degli chef giudici. Negli episodi di ieri sera, su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand, Bruno Barbieri ha sfruttato la prova in esterna alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, lì dove sono stati formati tutti i Vigili del Fuoco che operano in Italia, per realizzare uno dei suoi sogni più grandi: diventare un vigile del fuoco. Prova superata?

