Belen Rodriguez e il presunto insulto sessista di Teo Mammuccari. Le Iene replicano: «E' una fake news»

A pochi giorni dal debutto a Le Iene di Belén Rodriguez nelle vesti di co-conduttrice al fianco di Teo Mammucari, si accendono le prime polemiche attorno al presunto insulto sessista che il presentatore avrebbe rivolto alla collega in studio.

Durante il gioco del Passaparolaccia, mentre le viene chiesto di commentare l'enesimo flirt attribuitole dai rumors, la modella protesta simpaticamente: «No ragazzi, così sembro una...». Una frase lasciata in sospeso alla quale Teo Mammucari avrebbe replicato con le seguenti parole: «Non sembri, sei una..., stiamo parlando di te».

Il caso, fatto esplodere dal critico Gian Paolo Serino in un suo intervento su Dagospia e ripreso da molte testate, viene smontato direttamente dalla stessa trasmissione Le Iene, che qualche ora dopo decidono di pubblicare i video grezzi dello sketch. «Ecco come nasce una fake news» spiega la redazione in un video. «Sentite bene cos'è andato in onda. Per capire meglio cos'ha detto Teo a Belén abbiamo isolato l'audio di Mammucari e sentite un po' cosa le dice davvero: 'No sembri, stai raccontando... stiamo parlando di te, sembri...'».

Una frase che cambia parecchio la questione e che spiega l'ilarità con cui la battuta di Mammucari è stata accolta in studio dalla stessa Rodriguez. «Avete sentito bene?» chiede polemica la redazione de Le Iene. «Ecco spiegato in pochi secondi come nasce una fake news. Complimenti a tutti».

