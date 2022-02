Le Iene, Belen ne ha per tutte: cosa ha detto su Emma, Alessia Marcuzzi e Selvaggia Lucarelli

Appena un giorno di conduzione a Le Iene e già una lista infinita di rivali. Belén Rodriguez non ha aspettato troppo per lanciare le sue frecciatine a serie di donne che, in un modo o in un altro, hanno fatto parte della sua vita.

Leggi anche > Belen Rodriguez condurrà Le Iene con Teo Mammuccari al posto di Alessia Marcuzzi

Belén Rodriguez a Le Iene con Teo Mammucari.

Coinvolta, nel corso della puntata, nel gioco Passaparolaccia, la modella ha espresso un giudizio su Emma Marrone, Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi, che da quest'anno sostituisce a Le Iene al fianco di Teo Mammucari.

Cosa ha detto Belén Rodriguez di Emma

Seguendo le parole del gioco, Belén non ha mai fatto esplicitamente i nomi di queste persone, ma per ciascuna di loro ha lasciato un commento non sempre elogiativo a seconda delle foto che le venivano mostrate. Dopo aver confermato la fine della sua storia con Antonino Sinalbese e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, la conduttrice ha detto di Emma: «Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle».

Cosa ha detto Belén Rodriguez di Selvaggia Lucarelli

Più dure le parole spese su Selvaggia Lucarelli, con cui la modella ha condiviso lo stesso partner. «Se la conosco di persona? – si chiede retorica Belén –. Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente, come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità. Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. La definisco subdola».

Cosa ha detto Belén Rodriguez di Alessia Marcuzzi

In un'escalation continua, Belén si è poi espressa sulla collega Alessia Marcuzzi, storica conduttrice de Le Iene, oggi soppiantata proprio dalla modella argentina. «La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente», ha rivelato la showgirl. «Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Una parola per descriverla? Frizzante». Chissà cosa ne penseranno le dirette interessate di questi commenti e chissà, soprattutto, se risponderanno a tono alla modella argentina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA