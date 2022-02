Belen, Stefano De Martino smentisce tutto: «Tra me e lei nessun ritorno di fiamma»

Ci avevamo tutti un po' sperato. Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, come nelle migliore favole. E invece l'ex ballerino e conduttore televisivo ha smetito tutto. Nessun amore infinito tra i due. Nessun ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e il sex symbol campano. Sulle pagine del settimanale di gossip Gente, De Martino spegne i riflettori sulla possibile storia d'amore che stava appasionando tutta Italia.

Nell'ultimo periodo i due sono stati paparazzati spesso tra le vie di Milano, ma Stefano De Martino ha spento qualsiasi gossip sul possibile ritorno di fiamma con l'ex moglie. In molti aveva accostato la loro storia alle note di Venditti. Come un amore che non finisce, che fa giri immensi e poi ritorna. Ma non è così.

Il loro riavvicinamento, secondo quanto dichiarato, sarebbe solo legato all'amore che nutrono per Santiago, il loro figlio di 8 anni. Il primogenito di Belen è al centro dei loro pensieri e, quindi, spesso si vedono, ma solo per lui. Per passare del tempo insieme e non far mancare l'affeto dei genitori al piccolo Santiago.

«Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto assieme, però in una madre e in un padre che magari passano la domenica insieme con il loro bambino io non ci vedo proprio niente di straordinario», ha dichiarato in merito al loro riavvicinamento.

E anche quando gli viene chiesto di giustificare le loro uscite serali senza Santiago, De Martino riesce a gettare acqua sul fuoco: «Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. E la conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là di un fallimento matrimoniale».

Stefano e Belen sono stati avvistati pure in hotel senza il figlio al seguito, come a cena fuori. Eppure Stefano De Martino, che negli ultimi tempi si è riavvicinato anche ai parenti dell’argentina, parla solo di famiglia: «È la cosa fondamentale. Attorno a essa gira la mia vita. La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio: sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me. Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania».

E per chi ancora non avesse capito, ribadisce: «Non c’è nessun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo. La mia storia con Belen sta a cuore a molti perché le persone mi hanno conosciuto che ero un ragazzo e forse in questi anni si sono affezionate a me. Ma penso anche che ci sia una specie di transfert emotivo. Forse tutti hanno una storia che rimpiangono, un ex fidanzato mai dimenticato, una cotta dell’adolescenza, e osservare una coppia che torna assieme magari ti fa un po’ sognare. È come guardare in faccia uno che ha vinto al Superenalotto. Lo vedi e dici: ‘Magari capita anche a me!’».

In amore, però, si sa. Tutto è imprevedibile... e nonostante il loro riavvicinamento sia dettato dall'amore per il piccolo Santiago, chissà che queste uscite possano, magari in futuro, riportare a un ritorno di fiamma. Gli amanti del gossip di tutta Italia, continuano a sperarci. Perché, in fondo, vincere al Superenalotto può capitare a tutti...

