Isola, Riccardo Fogli contro Ariadna Romero: «Mi piace parlare di sesso»

Isola dei Famosi 2019, settima puntata. Eliminate le sorelle Mihajlovic. In nomination, Luca Vismara, Jeremias Rodriguez e Marina La Rosa​

«Io parlo diperché mi piace parlare di sesso. Mi hanno detto che su quest'isola sono l'unico che parla di sesso». Unassolutamente inaspettato, quello che ieri ha stupito tutti all'Isola dei Famosi, rispondendo alla nomination da parte di. Quest'ultima, chiamata in causa da Soleil Sorgé, aveva infatti dichiarato: «All'inizio parlava tanto di, poiché so che ha una famiglia al di fuori ho rispettato questo, quindi ho dato una motivazione abbastanza generica, che ho legato meno con lui che con altre persone».L'ex componente dei Pooh, a quel punto, come riporta anche l'AdnKronos non ci ha pensato due volte a puntualizzare, rivolgendosi così ad: «Io cresco fin da ragazzino in una band dove si parla un po' di sesso, ma vorrei specificare: ci ho provato con te?». La ragazza nega di aver detto una cosa del genere, maprosegue così: «Non mi pare di averci provato o di aver fatto chissà che cosa, ho solo parlato di sesso». Anche la conduttriceinterviene al fianco di, redarguendo anche la modella cubana: «Per come l'hai detta tu sembra quasi che Riccardo sia stato irrispettoso nei confronti della sua compagna, o le dici bene le cose oppure se le dici così a metà non è carino».