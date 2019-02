Isola dei Famosi 2019, DIRETTA settima puntata. Eliminate le sorelle Mihajlovic. Salvi Riccardo Fogli e Luca Vismara

di Emiliana Costa

, la diretta minuto per minuto sudà il benvenuto al pubblico del reality di Canale 5 e svela ai telespettatori. Dalla lite tra, che si sarebbe sentita tradita dall'amica, all'accesso scontro tra. L'ex Amici non vedrebbe di buon occhio la coppia Jeremias-Soleil Sorgè e spera di spedirli al televoto.22.48 È il momento dell'eliminazione. Ad abbandonare l'Isola sono le sorelle Mihajlovic.22.36 Paolo Brosio in diretta liquida Sarah Altobello: «Sono amico di tutti».22.32 In attesa dei risultati, va in onda il filmato su Paolo Brosio Sarah Altobello. Lei rivela: «Potrebbe stimolarmi l'ormone. Pur di stargli vicino faccio pure il Rosario». Nuovo flirt?22.31 Alessia Marcuzzi chiude il televoto. Tra poco sapremo chi uscirà tra Riccardo Fogli, le sorelle Mihajlovic e Luca Vismara.22.23 Marina La Rosa difende Paolo Brosio: «È l'unico che ha dato la mano in segno di pace a Soleil e Jeremias. Ma loro sono insopportabili».22.16 Viene mandata in onda la lite tra Paolo Brosio e Jeremias Rodriguez. Jeremias accusa Brosio di avere cose dalla produzione che gli altri non hanno. La replica di Borsio: «Quando avrai lavorato 30 anni in tv come me magari le daranno anche a te». Soleil rincara la dose: «Preghi davanti alla telecamera».22.07 Scoppia una lite furiosa tra Jeremias e Paolo Brosio sulle lumache. Secondo il fratello di Belen Brosio si dà da fare solo davanti alle telecamere.21.58 Jeremias contro tutti. Il fratello di Belen accusa il gruppo di non fare niente per procacciarsi il cibo e si rifiuta di condividere con gli altri le lumache.21.50 Alda D'Eusanio attacca Soleil: «Se non ti piace quello che ti dicono, non ti confronti e te ne vai. Hai provocato Ariadna».21.47 Ariadna spiega perché ha nominato Riccardo Fogli. «Parlava sempre di sesso, ma adesso ci siamo conosciuti meglio. Mi sono anche fiondata nel suo letto».21.40 Va in onda il riepilogo settimanale e la lite tra Soleil Sorgè e Ariadna. Quest'ultima esplode: «Sei falsa come la merda»21.36 Alessia Marcuzzi dà il benevuto e annuncia che dalla prossima settimana l'Isola dei Famosi torna al lunedì, la sua collocazione originaria.