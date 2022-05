Nuovo cambio di programma in casa Mediaset. A differenza di quanto annunciato la scorsa settima l'Isola dei Famosi non si ferma più: riconfermato il doppio appuntamento del venerdì. Tutto merito degli ottimi ascolti e della finalissima posticipata al 27 giugno.

Nulla da fare per The Band, il talent condotto da Carlo Conti che alla notizia della cancellazione dell'appuntamento del venedì dell'Isola dei Famosi aveva tirato un sospiro di sollievo. A Mediaset vogliono battere il ferro finchè è caldo e quindi per almeno due settimane, esattemente in corrispondenza con le due ultime puntate della trasmissione di Rai1, come riporta tvblog, è confermato il doppio appuntamento del venerdì dell'Isola dei Famosi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Maggio 2022, 21:24

