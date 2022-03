Isola, il retroscena dell’ex di “Amici”: «Chiamato prima come concorrente, poi come inviato»

L’Isola dei famosi sta scaldando i motori ed è pronta a partire con la nuova edizione, che vedrà al timone la conferma di Ilary Blasi. Nel mentre un ex protagonista di “Amici”, la scuola per talenti di Maria De Filippi, rivela un retroscena sul reality show di casa Mediaset.

Ilary Blasi conduce l'Isola dei Famosi (Instagram)

Isola, il retroscena dell’ex concorrente di “Amici”

L’Isola dei Famosi targato Ilary Blasi è pronta a tornare sugli schermi Mediaset a breve con, stando alle indiscrezioni, Vladimir Luxuria e Nicola Savino a fare da opinionisti e Alvin nel ruolo di inviato.





Nell’atteso dal naufragio dei concorrenti arriva Andreas Muller, ex ballerino professionista della scuola di “Amici” di Maria De Filippi a svelare un retroscena che riguarda la sua partecipazione al programma. Andreas da Instagram ha infatti scritto: «Una cosa che non sai – ha spiegato nella didascalia di una sua foto sul social - L’anno scorso ero in “ballo” per partecipare a “L’isola dei Famosi” in qualità di naufrago, poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare in qualità di inviato. E niente, stamattina mi sentivo nel mood».

A fare da inviato nella scorsa edizione è stato poi l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino, oggi spesso ospite con la moglie Natalia Titova, conosciuta a “Ballando con le stelle”, a “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su RaiUno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Marzo 2022, 21:31

