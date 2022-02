Isola dei famosi, Ilary Blasi svela la data d'inizio: ecco quando comincerà il reality

Partirà lunedì 21 marzo la nuova edizione de "L’Isola dei Famosi". A rivelarlo è la stessa conduttrice, Ilary Blasi, durante il programma Michelle Impossibile, di cui è stata ospite.

Dunque, in anteprima, Ilary ha svelato al pubblico la data ufficiale del debutto del programma dove i naufraghi vip dovranno lottare per la sopravvivenza. Dunque, ad una settimana di distanza dalla finale del Grande Fratello Vip, Canale 5 darà il via ad un nuovo reality.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Febbraio 2022, 19:36

