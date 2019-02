Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FUNWEEK.IT - La terza puntata dell'Isola dei Famosi 8 2019 è andata in onda eccezionalmente domenica 3 febbraio. Alda D'Eusanio è sempre più protagonista con le sue battute ai protagonisti dell'Isola. Questa volta a finire sotto le grinfie dell'opinionista è stata Francesca Cipriani. Nonostante la permanenza lampo, nella scorsa puntata – del tutto involontariamente – ha spinto faccia a terra il povero Divino Otelma che attualmente è ancora sotto osservazione per le ferite riportate. Poco prima che Alessia Marcuzzi lanciasse un filmato su di lei e facesse notare che non si accorge proprio di ciò che combina, Alda D’Eusanio è intervenuta con una frase che non è affatto piaciuta al popolo del web: “Ci diamo una grattata quando sentiamo il suo nome” ha esclamato l’opinionista convinta che l’ex naufraga attiri la sfortuna… Indignazione dilagante in rete Foto@Kikapress/GettyImages