Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca è il nuovo concorrente ufficiale: l'augurio di Lucrezia Lando

Ormai è ufficiale: Gilles Rocca parteciperà a L'Isola dei Famosi 2021. Il programma ha pubblicato i nomi di alcuni dei concorrenti ufficiali mostrando le foto del vincitore dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle. E Lucrezia Lando, sua partner sul palco, ha commentato l'annuncio sull'account personale dell'attore. Ufficializzati anche i nomi di altri concorrenti: Angela Melillo e Valentina Persia.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca nuovo concorrente

L'imprenditore di 38 anni è il nuovo concorrente dell'edizione 2021 de L'Isola dei Famosi, il surviving game condotto da Ilary Blasi con Massimiliano Rosolino come inviato. «Si parte per un altro viaggio, un’altra avventura, stavolta in mezzo alla natura... non vedo l’ora. So che mi seguirete e mi sosterrete», ha scritto Rocca sul suo account Instagram a corredo di una foto in cui indossa la tipica canotta.

Isola dei Famosi, gli auguri di Lucrezia Lando



La notizia ha fatto felici colleghi e fan di Rocca. Spiccano gli auguri della ballerina e insegnante Lucrezia Lando, che con lui ha alzato la coppa di Ballando con le Stelle. «Mi raccomando vinci anche li», ha commentato. Il cast è quasi al completo, con nomi ancora non ufficiali. Parteciperanno all'Isola anche Ferdinando Guglielmotti, Carolina Stramare, Akash Kumar, Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Drusilla Gucci e Vera Gemma. Tra i concorrenti della nuova edizione è arrivata la conferma di Simone Paciello, in arte Awed, youtuber e comico italiano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Febbraio 2021, 21:27

