“Questa esperienza al reality mi obbligherà a mettermi alla prova sfidando le mie paure. Parto proprio per questo, per scoprire come reagirò in una situazione di difficoltà”,, figlio di Brigitte, è pronto a sbarcare sull’che come Leggo.it ha riportato partirà stasera su Canale5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi affiancata dalle opinioniste Alba Parietti e Alda D’Eusanio.Aaron Nielsen, 25 anni di professione modello, è nato dalla relazione dell’attrice col terzo marito, Raoul Meyer e non immaginava di partecipare al programma: “Il reality non era assolutamente nei miei programmi - ha fatto sapere a “Novella2000” - poi quando mi hanno prospettato la possibilità di fare il provino, l’idea mi è piaciuta Credo di essere stato scelto perché sono giovane, pieno di energie, entusiasmo, soprattutto umile e onesto. Il mio pregio credo sia la sincerità, dico sempre ciò che penso senza filtri. Il difetto essere un po’ permaloso”.Con la mamma hanno un buon rapporto: “Ci sentiamo spesso. I miei sono riusciti a trasmettere a noi figli il loro bagaglio di esperienze, sia nel bene che nel male. Sono pieno di ricordi positivi”.