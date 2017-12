Alessia Marcuzzi sfida l'inviato De Martino: «Prova a fare questa mossa» /Video

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'isola dei Famosi ancora non è iniziata, ma c'è già una sfida: e non è quella tra i naufraghi. La conduttrice Alessia Marcuzzi ha ufficialmente sfidato il nuovo inviato Stefano De Martino a cimentarsi in prove fisiche o di ballo.«Oggi comincia la sfida con il mio grandissimo cavallo di battaglia - srive la Marcuzzi sul suo profilo Instagram - il loto senza aiutarsi con le mani ...o come lo chiamo io “il ragno”. Ma non voglio un ragno qualunque, fermo e attaccato alla sua tela...voglio un ragno che cammina!!! Solo io posso riuscirci...sappilo».La risposta di De Martino non si è fatta attendere. E colpo di scena: il ballerino ex di Belen ha perso la sfida. «Mia cara Alessia Mracuzzi il tuo primato è al sicuro - scrive anche lui sui social - Almeno per il momento...Io gioco il bonus e chiedo l’aiuto del pubblico anzi in questo caso dei followers! Provateci voi e postate i vostri video usando l’hashtag #aspettandolisola 🌴io intanto vado dal fisioterapista».I video pubblicati hanno fatto il pieno di like.