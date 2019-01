Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Ho avuto problemi di, per questo ho tutte queste paure, queste ansie”,stasera è al ballottaggio per l’eliminazione all’contro Kaspar Capparoni, e Demetra Hampton, ma intanto ha confessato alcuni aspetti del suo passato e della sua vita privata.Alla naufraga è stata fatto vedere un rvm di “Pomeriggio cinque” in cui un ospite confermava la tesi del suo abbandono repentino del reality, affermando che l’influencer avrebbe una serata a fine febbraio in un locale della costa Azzurra e lei ha deciso di aprirsi e raccontare il suo passato: “Sono una ragazza abituata ai giudizi della gente - ha speigato in un confessionale durante il daytime - a essere criticata per il mio stile di vita e per le mie scelte. Io sono una ragazza vera. Credo che sia la cosa più importante, non mi importa di indossare maschere. Non so di che serate parlano”.Lei si era posta un limite per la permanenza in Honduras: “Il limite di queste tre settimane non c’è più, se il pubblico me lo permette, sono convinta di voler continuare. Mi ero posta dei limiti, appunto perché conosco le mie debolezze, sono una persona fragile. Ho un passato non indifferente, soffro di attacchi di panico, ansia, non è così semplice affrontare un’esperienza come l’Isola, che può tirare fuori dei fantasmi che nella vita di tutti i giorni riesco a seppellire. Ho avuto problemi di tossicodipendenze, perciò ho tutte queste paure, queste ansie, non sono a caso. Sono dovute a un passato bello difficile. Una persona forse dovrebbe vergognarsi, ma io non me ne vergogno onestamente, perché dopo sei mesi ne sono uscita da sola per il bene che voglio alla mia famiglia e a me stessa. Questa Isola mi sta facendo affrontare questi fantasmi, mi sta facendo scoprire che ce la posso fare”.