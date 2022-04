Isola 2022, Vladimir Luxuria furiosa con i Rodriguez: «Non avete capito nulla, vi dovete vergognare. Chiedete scusa a Ilona». La fame in Honduras inizia a farsi sentire e ai naufraghi basta davvero poco per scattare. Durante la diretta della sesta puntata l'opinionista si è scagliata contro padre e figlio in difesa di Ilona Staller.

Durissimo scontro durante la diretta della sesta puntata dell'Isola dei Famosi tra Gustavo e Jeremias Rodriguez e Vladimir Luxuria. Dopo aver mostrato la clip in cui i Rodriguez attaccavano Ilona, l'opinionista è entrata a gamba tesa redarguendo i parenti di Belen Rodriguez.

In particolare nella clip si sente Gustavo, papà di Belen, dire a Ilona di non volerle più dare da mangiare perchè inutile al gruppo. Una frase che manda su tutte le furie Valdimir Luxuria: «Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha diritto di mangiare non hai capito nulla. »

Poi rivolgendosi a Jeremias: «Devi chiedere scusa a Ilona, vi dovete vergognare trattare così una persona! Hai messo in mezzo il figlio». Jeremias però nega tutto: «I problemi con Ilona sono iniziati dopo la nomination, Ilona ha insultato me e questa parte non l'avete messa, io non ho mai parlato del figlio nemmeno lo conosco. Non mi va bene che non fanno vedere che mi ha insultato. Vorrei che Ilona dicesse la verità».

Ilona: «Sono rimasta male, loro non lo sanno ma io non mi butto davanti la telecamera come fanno loro. Io con Roger ho pescato il pesce e portato il cactus, ma non glien'è fregato niente. Io non vado sulle rocce pericolose»

