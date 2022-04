Isola 2022, diretta sesta puntata: decisione difficile per i fratelli Tavassi e nuovo eliminato. Nel corso della puntata, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it, due coppie in gara verranno poste davanti a due scelte emozionanti e drammatiche.

Leggi anche > Isola 2022, bestemmia in diretta: Silvano dei Cugini di Campagna espulso. Mediaset: «Inaccettabile»

Quale decisione attende i fratelli Tavassi? Lo Spirito dell'Isola cosa riserva alla coppia madre-figlio composta da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni? Inoltre, si scoprirà chi tra le coppie nominate Lory Del Santo e Marco Cucolo, Ilona Staller e Roger Balduino dovrà abbandonare Playa Accoppiada.

Nuova eliminazione a Playa Sgamada: un naufrago dovrà infatti lasciare definitivamente l’Isola e tornare in Italia. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin. Ospite in studio l’ultimo eliminato Marco Melandri, Antonio Zequila e Veronica Rodriguez. “L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda lunedì 11 aprile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA