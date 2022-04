Isola 2022, bestemmia in diretta: Silvano dei Cugini di Campagna espulso. Mediaset: «Inaccettabile»

Isola 2022, Silvano dei Cugini di Campagna espulso per un’espressione blasfema: «Inaccettabile». Appena sbarcato in Honduras il cantante, come avevamo sottolineato anche durante la diretta di Leggo.it di lunedì sera, ha utilizzato un'espressione che aveva fatto subito pensare ad un possibile provvedimento.

E' di pochi minuti fa un comunicato stampa ufficiale da parte di Mediaset che ufficializza l'espulsione di Luciano dei Cugini di Campagna.

«Mediaset e Canale 5 - si legge nella nota stampa - hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. E’ stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema. Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile».

