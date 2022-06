Isola 2022, Lory Del Santo perdona Marco Cucolo: «Una persona da sola è più fragile, meglio essere in due»

Isola 2022, Lory Del Santo perdona Marco Cucolo: «quando una persona resta sola è più fragile è meglio essere in due». Favola a lieto fine tra i due naufraghi, insieme da nove anni, con Marco che fa le sue scuse durante la semifinale di lunedì 20 giugno.

Marco Cucolo ha fatto il suo ingresso in studio durante la semifinale dell'Isola dei famosi 2022 con un bouquet di rose rosse chiedendo scusa alla sua Lory per non averla difesa con gli altri naufraghi.

«Quest'Isola mi ha cambiato non solo nel fisico - spiega Cucolo - Sicuramente ho una testa più funzionante. A Lory voglio dire che so che sai difenderti da sola, l'unica cosa che non ho detto è che in questi nove anni sei stata fondamentale, sei vera e sincera e mi spiace che questa cosa non sia arrivata e tu sia stata attaccata per questo motivo qua, quando io so benissimo come sei. Ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato, vorei ritornare con te».

«Marco io ti conosco e ti voglio bene - risponde bene - l'amore fa fare grandi passi avanti ma quando una persona resta sola è più fragile e allora è meglio essere in due». Pace fatta.

