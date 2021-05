Isola 2021, lite tra Valentina Persia e Andrea Cerioli, lui l'attacca: «Smetti di fare la vittima»

Isola 2021, dura lite tra Valentina Persia e Andrea Cerioli, lui l'attacca: «Smetti di fare la vittima». Da amici inserabili a "nemici giurati", un'amicizia al capolinea? Da un paio di settimane i loro rapporti si sono freddati e anzi sono peggiorati.

Duro scontro tra Andrea Cerioli e Valentina Persia durante la diretta della ventunesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Nella scorsa puntata la comica è stata l'ultima a rimanere in gara dopo l'elenco di nomi detti da Ilary e Andrea invece di sostenere la sua amica ha sottolineato che probabilmente quello era un ordine di preferenze.

Affermazioni che fanno rimanere molto male Valentina che corre a sfogarsi con Ignazio Moser. Durante la diretta entrambi vedono la clip e Andrea Cerioli, che di natura è piuttosto permaloso, parte all'attacco: «Tutte ste paranoie solo per una clip? Le ho semplicemente detto una mia impressione, che è poi stata l’idea di tutti. Il fatto che lei poi a me non abbia detto nulla ma sia andata in confessionale a sfogarsi di tutte queste cose non mi piace. Io non indoro la pillola dico quello che penso».

Valentina risponde colpo su colpo: «Se lo dicevo io a te, per come sei fatto tu, veniva già il panico! Tu vai in paranoia anche per molto meno. Le tue paranoie vanno in onda sempre in ogni puntata, per una volta che io ho un problema, succede il finimondo».

«Fai solo la vittima - ribatte Cerioli - ti sei rivelata da una o due settimana per la persona che sei». Dallo studio anche Gilles Rocca si scaglia contro la Persia: «Andrea, fratello, devi aprire gli occhi, ricorda cosa ti ho detto. Valentina devi essere molto più signora perché ho sentito che di me hai detto "che non si scambia la mer*a per la cioccolata", direi che puoi essere anche più signora a questo punto».

