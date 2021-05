Isola 2021, Awed è il terzo finalista ma Tommaso Zorzi lo attacca: «Cambi sempre idea». Piccolo scontro tra influencer durante la diretta della ventunesima puntata. L'opinionista attacca lo youtuber reo di cambiare troppo spesso opinione.

leggi anche > Isola 2021, la semifinale

Piccolo litigio a inizio di puntata. Durante la diretta dell'Isola dei Famosi, mentre in nomination c'erano Matteo e Isolde, Ilary Blasi chiede ad Awed chi preferisse tra i due. Lo youtuber ha spesso cambiato idea e in questa occasione sceglie Matteo: «È una persona con la quale ho legato, grazie a lui sono anche rinato».

Tommaso Zorzi però non ci sta e sottolinea: «Prima hai detto Matteo, poi hai detto Isolde, poi di nuovo Matteo. Quindi è il terzo cambio di idea! Sei confuso?», ma Awed non ci sta: «Nessun cambio di idee dico le cose come stanno».

Intanto al televoto ha vinto Matteo, Isolde è sbarcata su Cayo Paloma e grazie al televoto flash ha battuto Roberto Ciufoli restando ancora in gioco all'insaputa dei naufraghi, e Awed è il terzo finalista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 22:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA