di Ida Di Grazia

Isola 2021, la semifinale in diretta: uno tra Beatrice e Roberto rientrerà in gioco. Questa sera verranno riempite le ultime 4 caselle che andranno a comporre i 6 finalisti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La finale andrà in onda lunedì 7 giugno.

Lunedì 31 maggio in prima serata su Canale 5, ventunesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Questa sera verranno riempite le ultime 4 caselle che andranno a comporre i 6 finalisti della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Per guadagnarsi l’ambito posto, accanto ad Andrea e Ignazio, i naufraghi dovranno affrontare diverse prove e sottoporsi al voto del pubblico, sempre coordinati da Massimiliano Rosolino.

Uno degli abitanti di Cayo Paloma, avrà l’opportunità di rientrare in gioco e di fare così una sorpresa inaspettata agli ex compagni di avventura che ritroveranno uno di loro a occupare la sesta casella della finale.

Chi dovrà poi lasciare per sempre l’Isola fra Isolde Kostner e Matteo Diamante? Stessa sorte anche per un secondo concorrente che sarà eliminato proprio in semifinale e dovrà lasciare per sempre la gara.

Ospiti in studio: Andrea Damante, Francesca Lodo, Emanuela Tittocchia, Vera Gemma, Gilles Rocca, Ubaldo Lanzo e Manuela Ferrera detta la “Spacca Cocchi”.

