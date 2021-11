Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: Delia entra nella casa? Cosa potrebbe accadere

Il “Grande fratello vip” sta per tornare con un’altra imperdibile puntata. Cosa accadrà Venerdì 19 Novembre? Stando ai rumors nella casa potrebbe entrare Delia, la moglie di Alex Belli. Da giorni il concorrente non fa che parlare di lei, dicendo che la modella entrerà nella casa. Secondo gli utenti di Twitter non ci sono dubbi: Delia varcherà sicuramente la porta rossa, perché deciso già da tempo. Le cose andranno veramente così? Crediti foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset, e kikapress Music: «Summer» from Bensound.com

