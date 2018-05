Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO –torna con un altro post su Instagram dopo la sua ospitata al Grande Fratello Vip dove ha incontrato l’ex (al tempo) fidanzato, che è stato poi eliminato per via dell’ormai celebre maglietta offensiva indossata durante la notte all’interno della casa di Cinecittà.sembra sia stato una delle cause della fuga degli sponsor, in quanto si è reso protagonista di atti di bullismo nei confronti die di diverse liti tra cui una pesante con Alberto Mezzetti ma Nina sembra volergli stare comunque accanto. Da Instagram infatti ha pubblicato una sua foto seguita dalla didascalia: “Ho giurato di non stare mai in silenzio, in qualunque luogo e in qualunque situazione in cui degli esseri umani siano costretti a subire sofferenze e umiliazioni. Dobbiamo sempre schierarci. La neutralità favorisce l’oppressore, mai la vittima. Il silenzio aiuta il carnefice, mai il torturato".