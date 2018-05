Simone Coccia, flirt con Lucia Bramieri? «Se arriviamo in finale, mi spoglio per te»

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'uscita di Luigi Favoloso non ha placato gli animi. Una nuova battuta sessista sarebbe stata pronunciata tra le mura della casa delQuesta volta è statoa pronunciarla ma dentro il confessionale e davanti a, che ha riportato tutto alla diretta interessataLa 57enne è così scoppiata in lacrime.«Non è la prima volta che dice cose del genere, se qualcuno le avesse dette a sua madre o a sua sorella? Io purtroppo non ho né un marito né un fratello, mi devo difendere da sola», è stato lo sfogo della Bramieri.L'operaio romano, dal canto suo, non credeva di aver sbagliato e ha inveito contro Coccia, colpevole di "aver fatto la spia".Danilo avrebbe detto in confessionale che se si ubriaca «è capace di infilarsi in una persona tra Angelo o la Bramieri». La frase è stata giudicata così irrispettosa dall'ex spogliarellista e dalla protagonista da scatenare il putiferio. «Sei un cafone», l'attacco di Simone. «Per te non esisto più. Non voglio neanche "buongiorno" e "buonasera". Mi deve nominare solo durante le nomination».