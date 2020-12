Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi conquista anche Maria De Filippi: «Prima non mi eri simpatico, poi ... »

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi conquista anche Maria De Filippi: «Prima nion mi eri simpatico, poi...». Una sorpresa avvenuta durante la diretta del 28 dicembre, che ha lasciato l'influencer, per la prima volta nel reality, senza parole.

Durante la settimana Tommaso Zorzi, parlando con Cecilia ha ammesso che tra tutti Vip quella che stima di più in assoluto è Maria de Filippi e che per lei sarebbe disposto a fare anche le fotocopie. Detto fatto, durante la diretta delle puntata di lunedì 28 dicembre, Maria De Filippi in collegamento dalla scuola di Amici, fa una sorpresa a proprio a Tommaso Zorzi

Parlando con Alfonso Signorini la de Filippi ha ammesso di seguire il Grande Fratello Vip: «Io lo seguo sempre, a me appassionano le storie umane. Le nomination non le seguo più di tanto, il resto tutto. Per me Tommaso all'inizio recitava, faceva il ruolo di quello sprezzante , arrogante, poi con il tempo ho inizato a guardarlo in modo diverso, e in un certo senso a farmi tenerezza in senso buono».

Tommaso Zorzi viene invitato da Signorini nella stanza dei Led e quando vede la De Filippi è emozionatissimo e pensa sia uno scherzo: «Mi sento male, è come se un motociclista incontrasse Valentino Rossi».Davanti a lui c'è una fotocopiatrice, si deve subito mettere all'opera... con un po' di difficoltà ci riesce! A Tommaso tremano le mani.

«All'inizio non mi eri simpaticissimo - dice la De Filippi - poi ti ho guardato con un occhio più attento. All'inizio sembravi arrogante, poi ti vedevo in realtà impaurito e quindi ho capito che avevi una corazza. Sono convinta ci sia una parte che tieni nascosta e che nessuno ha mai visto, sono anche convinta che questa tua fragilità sia una bella cosa. Mi sono fatta mandare la tua scheda e ho letto il tuo motto "Sii la persona che il tuo cane pensa che sei". A dispetto di tutto fai una vita regolarissima. Hai un aspetto simile al mio, cioè che discuti quando stimi una persona, che discuti per far pace, poi ho capito che da un po' di tempo non ti fidi più delle persone e che questo è un problema serio, ma sei romantico perchè vorresti una proposta di matrimonio da manuale»

«Io sono un inguaribile romantico - ammette Zorzi - e quindi ho sempre pensato che con la persona giusta avrei ceduto», e sul rapporto con il padre Tommy spiega di aver sempre avuto paura di non essere un bravo figlio, La De filippo lo rincuora: «A questo non ci credo, ho visto tua madre, tua sorella, è impossibile che tu non sia stato un bravo figlio. Poi le persone Tommaso nella vita possono sbagliare o ferire senza rendersene conto. Poi tu sei permaloso. So che sai tutto di musica e ho letto una cosa che mi è piaciuta: 'piango per tutto per qualsiasi cosa', adori ascoltare le storie e poi sei malinconico», «La mia malinconia va al pari passo con la musica», per la De Filippi la malinconia è sintomo di intelligenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 22:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA