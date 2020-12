Grande Fratello Vip, diretta 28 dicembre: Maria De Filippi ospite speciale. In nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ma la puntata di questa sera è ricca di nodi da siogliere, a partire dal regalo enigmatico che Andrea Zelletta ha ricevuto dalla sua fidanzata.

Puntata numero 29 per il Grande Fratello Vip, in onda questa sera su canale 5. Un'edizione lunghissima che stando agli ultimi rumorso potrebbe allungarsi ulteriormente e arrivare attirittura fino al 26 febbraio, in pratica a ridosso del Festival di Sanremo 2021. In attesa di conferme ufficiali, a sorpresa questa sera si collegheràcon la casa Maria de Filippi che all'interno del GFVip ha diverse sue "creature": Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Sonia Lorenzini e Carlotta Dell'Isola.

A tenere banco nella Casa la "vicenda Andrea Zelletta": il ragazzo ha ricevuto un biglietto dalla fidanzata Natalia. Il contenuto del regalo però sembra aver generato dubbi e incomprensioni. Stasera un incontro chiarificatore tra i due toglierà ogni dubbio al concorrente? E ancora “baci sotto il vischio” un po’ per tutti, ma sotto il vischio e sotto i riflettori ci sono quelli di Giulia e Pierpaolo e Dayane e Andrea Zenga.

Quattro i vip al televoto che attendono il responso: chi tra Giacomo, Samantha, Maria Teresa e Sonia dovrà abbandonare definitivamente la Casa senza poter festeggiare il Capodanno gieffino?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Dicembre 2020, 17:16

