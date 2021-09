Grande Fratello Vip: Jo Squillo mantiene la promessa e indossa il burqa. Signorini frena «Ora basta». La cantante lancia un messaggio di solidarietà in diretta durante la terza puntata a sostegno delle donne afgane.

(Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Jo Squillo aveva annunciato che sarebbe entrata indossando il burqa, ma lo scorso venerdì, invece, si è presentata in passerella avvolta dalla bandiera arcobaleno.

La cantante però ha mantenuto la promessa e durante la diretta della terza puntata ha indossato un burqa nero. A voler essere precisi quello indossato da Jo squillo è un niqab (un velo molto diffuso in Arabia Saudita, che lascia scoperti solo gli occhi, coprendo il capo e il resto del viso. Il burqa invece copre completamente il corpo della donna che lo indossa e presenta un tessuto traforato all’altezza degli occhi poterle permettere di vedere.

Signorini in collegamento con la casa le chiede il perchè: «Alfonso è un atto di solidarietà per le sorelle di Kabul. Come fanno a vivere così? Nel massimo rispetto di chi lo indossa, non basta parlarne dobbiamo creare azioni di libertà, noi siamo fortunatissime». Signorini approva, ma invita subito a toglierlo «Va bene però ora basta, non ti posso vedere così».

Il web si divide su chi apprezza il gesto e chi invece ha trovato fuori luogo sia l'espressione della Squilla "ma come fanno", sia la rapidità con cui il conduttore ha chiesto di togliere il niqab.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Settembre 2021, 22:29

