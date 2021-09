Giallo al Grande Fratello Vip: social impazziti «Di che colore è il vestito di Manila?». Mistero svelato. Mentre nella casa entrano gli ultimi otto concorrenti, sui social incombe un grande mistero che riguarda l'abito dell'ex Miss Italia che sembra cambiare colore a ogni inquadratura.

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì sera, a tener banco non sono stati i nuovi concorrenti ma un vero e proprio giallo. Protagonista Manila Nazzaro e il suo look. (per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset).

L'ex Miss Italia ha indossato in diretta uno splendido abito che mette in evidenza tutta la sua bellezza, ma con un particolare che non è passato inosservato e che ha fatto letteralmente impazzire i social: «Di che colore è il vestito di Manila?».

A seconda dell'inquadratura l'abito di Manila cambia colore, a volte è arancione, altre fuxia, altre addirittura rosso. Uno scherzo che ricorda molto la foto dell'abito nero e oro che andò virale qualche anno fa.

Il mistero è presto svelato, a cambiare colore non è il vestito di Manila ma semplicemente l'intensità delle luci che a seconda della loro potenza, più calda o più fredda, danno l'impressione di un cambio di colore.

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Settembre 2021, 08:32

