Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini contro Raz Degan: «Vera spazzatura? Centinaia di migliaia di euro per un mese nella casa»

Non manca molto all’inizio del Grande Fratello Vip e come ogni anno impazza il toto concorrenti. Uno dei nomi certi sembrava essere quello di Raz Degan, che ha invece seccamente smentito sulla sua partecipazione da Instagram, provocando la "reazione" del conduttore del reality, Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini contro Raz Degan

Raz Degan ha smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip con un post su Instagram che lascia poco spazio all’interpretazione: «Girano articoli – ha scritto sul social - che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare É solo fake news… passiamo avanti».

Raz Degan ha poi ribadito il concetto con una seconda condivisione social: «Virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha… La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare. …. ora basta, vado a pescare».

Su “Chi” Alfonso Signorini ha detto la sua a riguardo: «Penso - ha spiegato - che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il "signor" Degan a Mediaset».

