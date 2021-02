Gf Vip, Alda D’Eusanio ancora in gioco. Mario Balotelli infuriato: “Paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti”

Alda D’Eusanio rimane in gioco al Grande Fratello Vip grazie al televoto e Mario Balotelli si infuria sul social. Alda D’Eusanio, nonostante la frase razzista pronunciata a poche ore dal suo ingresso del reality è stata salvata dal pubblico e casa e Mario Balotelli non ha gradito affatto la scelta: “Il paese più nello al mondo - ha scritto su Twitter - rovinato da pochi deficienti”.

Leggi anche > Boris, in arrivo la quarta serie

MARIO BALOTELLI: SQUALIFICA A VITA PER ALDA D'EUSANIO

Dopo la frase razzista di Alda D’Eusanio Mario Balotelli aveva già commentato la vicenda sui social chiedendo la sua squalifica dalla tv a vita. Un appello non ascoltato dal Grande Fratello che invece ha deciso di mandare la D’Eusanio al televoto, consentendole alla fine di rimanere in gioco.

ALDA D'EUSANIO RIMANE IN GIOCO: LA DELUSIONE DI MARIO BALOTELLI

Mario Balotelli su Twitter, prima speranzoso perché ancora non sapeva del televoto (“Oggi vedrò davvero quanto il popolo italiano è vicino a me, a noi, alla nostra storia e se ho fatto (abbiamo fatto) bene a considerare sempre l’Italia la nostra terra e gli italiani i nostri fratelli”…), è rimasto alla fine molto deluso dalla decisione presa dal Grande Fratello su Alda D'Eusanio: “Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile - ha scritto sul social - e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più dimostrazione di un ignoranza inaccettabile. L’Italia ragazzi come dico sempre è il paese più bello al mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA