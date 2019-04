Grande Fratello, Mila Suarez lancia una frecciatina al suo ex Alex Belli: «Il mio seno? L'ha pagato ma non l'ha toccato»

Grande Fratello 2019

La vendetta è un piatto che va servito freddo, per i dettagli citofonare. La splendida modella durante la, dopo aver avuto un duro scontro con la sua rivale in amore Delia Duran ha lanciato una frecciatina al suo exLa seconda puntata del Grande Fratello che abbiamo seguito in diretta suè stata particolarmente difficile per. La modella marocchina nota per essere la sosia di Belen Rodriguez si è scontrata con la sua rivale in amore, attuale fidanzata di Alex Belli. Tra le due non scorre buon sangue e il loro scontro è stato senza esclusione di colpi. Al momento delle nominationha chiesto alla Suarez: «Mila come sta il tuo seno?» e la modella ha colto la palla al balzo per lanciare una frecciatina velenosissima ad Alex Belli: «S. Alex Belli l'ha pagato con lo sponsor al 30% non è che l'ha pagato tutto». Risate in studio.