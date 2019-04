Grande Fratello 2019, diretta seconda puntata: «Diffida corposa per le sorelle De Andrè»

Grande Fratello, Cristiano De Andrè diffida le sue figlie: Francesca e Fabrizia non andranno più al GF?​

Fabrizia e Francesca De Andrè potrebbero non entrare nella casa dela causa di unada parte del padre Cristiano.però è certa che questa sera le vedremo davanti la porta rossa durante lache seguiremo come sempre suA pomeriggio 5 Barbara D'Urso ha parlato dellacheè ha inviato per impedire alle figlie, di partecipare al reality.«Dovrebbero entrare - ha commentato la D'Urso - Voi sapete che è partita la notizia che, confermiamo, Cristiano De Andrè ha mandato a noi e anche a loro dueQuesta sera vi parlerò di questa diffida. Fabrizia e Francesca saranno sulla passerella, davanti alla porta rossa del Grande Fratello e vedremo se entreranno. Io penso di sì»