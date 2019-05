Grande Fratello, Karina Cascella attacca Ambra Lombardo a Domenica Live per il bacio a Kikò

di Valeria Arnaldi

«Uscita dalla Casa nessuno ti avrebbe intervistato. Se non avessi baciato Kikò, di cosa avremmo parlato?».

Karina Cascella a Domenica Live attacca duramente Ambra Lombardo, eliminata dal Grande Fratello. L’opinionista la definisce una “stratega” per il bacio dato a Kikò Nalli, ex di Tina Cipollari, dopo essere stata fatta rientrare nella Casa proprio per un incontro. La storia d’amore iniziata nel reality fa discutere il salotto tv di Barbara D’Urso.

«Voglio un appuntamento a settembre - dice Karina - perché secondo me questa storia non arriva ai fuochi d’artificio di ferragosto. Vedremo…».

Ambra Lombardo si difende, ma Karina Cascella non ha dubbi e sottolinea, a ribadire la tesi della "strategia", la decisione della Lombardo, insegnante, di prendere un’agenzia.

«Ho sempre fatto la modella - replica Ambra - ho due agenzie, una come modella, una per lo spettacolo». Domenica 12 Maggio 2019, 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA