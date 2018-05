Aida Nizar, svelati tutti suoi segreti: dal carcere al bullismo verso i concorrenti del reality spagnolo

Baye Dame attacca Barbara D'Urso: «Mi hanno impedito di portare i fiori ad Aida Nizar»

continua a raccogliere le segnalazioni dei telespettatori dele continua a scandagliare le situazioni "sospette". Questa volta nel mirino del tg satirico ci sarebbe finita proprio l'eliminazione di Aida Nizar, l'inquilina più discussa della casa di Cinecittà.Secondo il tg di Antonio Ricci ci sarebbero delle cose che non quadrano. Sui social sarebbe apparsa la foto del gobbo in cui era già segnalato un confronto trae l'eventuale eliminato. Non è tutto. Il paroliere, che durante la diretta ha accolto in studio Aida girato di spalle, avrebbe poi chiesto a un certo Tommaso (autore del Gf) quando girarsi. E l'audio non sarebbe sfuggito ai fan. Insomma, tutto preparato si chiede il popolo del web?È la padrona di casaa rispondere al tg satirico durante la diretta di oggi di Pomeriggio 5: «Quando facciamo le prove - spiega - proviamo le eventuali uscite di tutti i concorrenti in nomination. E nel momento in cui sappiamo chi esce mettiamo in atto quella giusta. Per quanto riguarda Cristiano, lui voleva voltarsi alla fine del filmato su Aida, ma essendo di spalle e non vedendo lo schermo ha chiesto all'autore quando girarsi. Insomma, è tutto regolare.».