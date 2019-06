Grande Fratello 2019, Serena Rutelli e il fidanzato Alessandro Prince Zorresi: «Ora facciamo un figlio»

Venerdì 21 Giugno 2019, 17:10

Dopo la sua esperienza nella casa del, molto apprezzata dal pubblico durante la sua avventura nel reality, è tornata alla vita di tutti i giorni e ora vorrebbe un figlio assieme al fidanzato Alessandro Prince Zorresi.A chiederlo è stato lui, non appena terminata la sua avventura all’interno del programma condotto da Barbara D’Urso, ma lei non sembra affatto contraria all’idea: “Viviamo un grande amore – ha fatto sapere a “Gente” - i miei genitori (Francesco Rutelli e Barbara Paombelli) lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF (…) Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto”.Tra i due ci sono 9 anni di differenza, ma l’età non conta: “E’ come se ci fossimo riconosciuti. Lui lavora in un centro educativo, nella parte amministrativa. Ha 21 anni, quasi nove meno di me. Ma io dico: è un problema? La differenza d’età davvero non si nota. Alessandro ha un istinto protettivo fortissimo nei miei confronti”.