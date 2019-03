Grande Fratello 2019, ecco i concorrenti: Ivana Icardi, l'ex marito di Tina Cipollari e la mamma di Giulia Salemi

Ultimo aggiornamento: 18:25

Mentre per l’Isola dei Famosi probabilmente arriverà un periodo di riposo, fervono i preparativi per la prossima edizione del, che andrà in onda sulle rete Mediaset ad aprile e che vedrà la riconferma al timone dell’indaffaratissima Barbara d’Urso. La produzione naturalmente è in cerca di nomi per i reclusi e già cominciano a circolare le prime indiscrezioni suiQuasi certa la partecipazione di, sorella del bomber neroazzurro Mauro, che secondo avrebbe già firmato il contratto. Altri nomi quelli di Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi del GFVip, il dietologo Alberico Lemme e Chando Erik Luna, ex fidanzato di Grecia Colmenares.Si aggiungono quelli di Domenico Ingenito, il panettiere più sexy d’Italia, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e Biagio D’anelli, che ha già preso parte a una vecchia edizione del reality. Come opinionisti confermato Cristiano Malgioglio e ad affiancarlo potrebbe arrivare Iva Zanicchi.