Grande Fratello 16, Martina Nasoni contro Francesca De Andrè: «Strilla, ma di intelligente dice poco»

Mercoledì 19 Giugno 2019, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Casa, le due ex inquiline sembravano essere amiche, poi una volta uscite, sarebbe venuta fuori della ruggine. In un'intervista al settimanale Spy!,Sule ultime novità.Martina Nasoni inizia l'intervista descrivendo le sensazioni della vittoria: «Non me l’aspettavo proprio.Ho visto mia mamma e le ho chiesto 'È vero?'. II montepremi? Darò una mano a casa. Voglio ripagare i miei dei tanti sacrifici che hanno fatto negli anni per farmi stare bene e rendermi felice».Poi Martina si toglie qualche sassolino dalla scarpa, parlando del suo rapporto nella Casa con Francesca De Andrè, vincitrice morale di questa edizione. «Mi sono ritrovata in litigi che reputavo sciocchi e inutili da affrontare non perché non avessi nulla da dire, ma non mi piaceva come si rivolgeva a me. La gara a chi urla di più, senza dare la possibilità di replica, non è una cosa che mi appartiene e, a volte, ho preferito lasciar perdere perché era inutile.». Risponderà Francesca De Andrè alla frecciatina? Staremo a vedere.