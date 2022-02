Gf Vip, Soleil in crisi dopo la diretta: «Mezza casa non mi sopporta, premiato il teatrino di Delia»

Al Grande Fratello Vip lo sfogo di Soleil Sorge. Durante l’ultima diretta Delia Duran ha battuto al televoto Soleil, diventano la preferita dal pubblico. La scelta dei telespettatori ha mandato in crisi l’ex corteggiatrice di Uomini e donne, protagonista del reality già dai primi giorni: «Premiato il teatrino di Delia!».

Solei Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil in crisi dopo la diretta

Soliel Sorge non ha gradito la preferenza del pubblico votante per Delia Duran. Dopo la puntata infatti la concorrente si è sfogata col coinquilino Barù, confessandogli i suoi timori: «Mezza casa non mi sopporta e ricevo da loro soltanto cattiverie – ha spiegato - Adesso però anche il pubblico preferisce una Delia che è appena arrivata e sta facendo dei siparietti. Allora faccio le mie valutazioni, sono esausta giuro. Ho dei messaggi che voglio passare, però forse lo faccio nel modo sbagliato Ci sono 20 persone qui dentro a cui non arrivano le mie cose e adesso anche al pubblico a casa. Sto qui solamente a farmi buttare fango addosso, a sentire le cose ribaltate? In 4 mesi credo di aver dato tanto a questo programma».

Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Soleil è rimasta ferita anche dal fatto che due ex inquilini, Manuel Bortuzzo e Clarissa Selassiè, sono intervenuti in puntata da studio prendendo le parti di Delia: «Viene premiato un teatrino del genere rispetto a due persone (lei e Giucasa Casella) che hanno dato veramente tanto. Anche Clarissa e Manuel che pur di non dire una cosa oggettiva appoggiano Delia, ma soprattutto era evidente che erano contro di me»

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA