Gf Vip, Sonia Bruganelli senza freni contro Nathaly Caldonazzo: «Hai problemi con gli uomini, li odi»

Quello che il pubblico ha visto nel corso della scorsa puntata del Gf Vip ha lasciato tutti sorpresi. Un Giucas Casella inedito. «In 35 anni non lo avevo mai visto così» spiega Katia dopo che l'ipnotizzatore ha perso le staffe e si è letteralmente scagliato in diretta contro Nathalie Cadonazzo dopo alcune sue affermazioni. In particolare, in un video la showgirl, stanca delle continue nomination ricevute da Giucas, dichiara: «Finchè rimango voterò sempre lui. È falso e poi questo finto tonto sinceramente mi ha scocciato!».

Gf Vip, la lite tra Giucas e Nathalie

Il confronto era partito in maniera calma per le nomination ma poi il paragnosta si è infuriato.

«Tu sei entrata a gamba tesa con tutti! Sei tu la bugiarda, falsa! Non ti permetto di dirmi questo, perché io non sono così». nathalie non ha risposto quasi mentre Giucas è scoppiato in lacrime, duranta la settimana Casella ci ha provato ad avvicinarsi alla vippona, ma lei non ha cambiato idea. «I primi giorni sono rimasta sulle mie perché le sue ura mi hanno dato fastidio. Lui qua recita la parte del finto tonto, è una caricatura. Nei giorni abbiamo chiarito e abbiamo rapporti normali»

Le scuse non accettate

Chi ci è rimasto veramente male è l'ipnotizzatore: «Rivedendomi penso che sono andato fuori di testa. Io sono così purtroppo a volte perdo la pazienza, non recito è che sono spensierato e gioco sulle cose. Nessuna strategia». La casa si è divisa e mentre Davide si schiera dalla parte di Giucas: «Basta un minimo passo falso e tutti ti vanno contro», Soleil definisce Manila come una «provocatrice». Vero Nathalie può essere una provocatrice, ma Alfonso Signorini da la sua chiave di lettura «Ricordatevi che i provocatori al Gf vip vanno protetti come specie protetta, come i panda».

La reazione di Sonia

Le opinioniste hanno le idee chiare e la prima a esprimersi è Sonia Bruganelli, che non nutre grossa simpatia per l'ex del bagaglino.

«A me sembra assurdo che una persona come Giucas dopo 4 mesi debba giustificarsi con una Nathalie. Lei distrugge in un attimo per costruire ci vuole tanto. A me sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo, hai un astio di base che trapela è come se tu li volessi mettere sotto la gogna e si vede»

Adriana invece trova la reazione di casella esagerata, però apprezza le scuse: «Si è reso conto subito di aver esagerato e quando è andato in stanza mi si è chiuso il cuore»

Giucas e Nathalie, pace fatta

Nel frattempo tutto risolto tra Giucas e Nathaly che si abbracciano, Giucas si scusa ancora. Caso chiuso

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 11:16

