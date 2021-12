GFVip, Lulù Selassiè lite furiosa con Sophie Codegoni: «Hai fatto passare Jessica per troi*!»

Al Grande Fratello Vip scoppia la lite fra Lulù Selassiè e la coinquilina Sophie Codegoni. Il botta e risposta senza esclusione di colpi, sopratutto da parte della principessina, è nato perché Lulù è intervenuta in una discussione per difendere la sorella Jessica.

Lulù Selassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Lulù Selassiè contro Sophie Codegoni

Nella casa del Grande Fratello Vip Sophie Codegoni ha rivelato ad Alessandro Basciano il voto che Jessica ha espresso contro di lui nelle nomination, facendo scoppiare la lite fra il nuovo entrato e la principessina. L'ex tronista di “Uomini e donne” si è anche offerta di fare da paciere fra i due, ma la Salassiè non ha voluto sentire ragioni: «Non mi aspettavo alcune battute – ha risposto - ieri mi hai imitato. Non mi è piaciuto il tuo comportamento».

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Lulù Selassiè contro Sophie Codegoni

A quel punto Lulù ha preso la balla al balzo, scendendo in campo in favore della sorella contro la Codegoni: «Ci sono rimasta male io – ha spiegato freddamente alla coinquilina - pensa quanto possa esserci rimasta male Jessica. Tu hai detto “Jessica ha inventato un nuovo metodo per fare il puzzle”, mettendoti a novanta e facendo passare lei per troi* che si mette a novanta per far vedere il cul* ad Alessandro. Ieri hai fatto tre o quattro battute su di lei. Vabbè comunque non fa niente, se vuoi parliamo dopo in privato, Se ne sono andate tutti perché a nessuno importa niente di questa discussione... In questi giorni comunque ti avevo detto che ci ero rimasta male, ma ti voglio bene e quindi ci sono passata sopra».

Sophie ha cercato di difendersi («Anche Soleil ha detto che a me basta mettere una parrucca per limonare qualcuno. Io non sono una scema, volete giocare a frecciatine? Io ho la lingua biforcuta, giochiamo pure a frecciatine...»), ma Lulù ha abbandonato la stanza sentenziando: «Se sei così, se ti senti fiera di essere in questo modo... Fallo pure».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Dicembre 2021, 22:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA