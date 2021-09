Stasera in tv, GF Vip su Canale 5: chi entra nella prima puntata e cosa succederà

Lunedì 13 Settembre arriva la prima puntata del GF Vip 6; alla conduzione torna Alfonso Signorini affiancato questa volta da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. 24 i vip che sono pronti a varcare la porta rossa. 12 lo faranno nel corso della prima serata, gli altri invece durante il secondo appuntamento settimanale previsto per venerdì 17. Signorini ha deciso di manette anche per questa nuova edizione il doppio appuntamento. Ecco chi entrerà nella casa nella prima puntata Crediti foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 14:55

