GF Vip, Soleil "distrugge" i piani di Signorini e torna in casa con gentilezza. Il conduttore nero

di Ida Di Grazia

GF Vip, Soleil "distrugge" i piani di Signorini e torna in casa con gentillezza. Il conduttore nero. Doveva essere un confronto da coltello tra i denti, tra la Sorge e le "amiche - nemiche" Manila, Lulù e Jessica, e invece, quello di giovedì sera si è trasformato in un incontro televisivamente inutile. Ma facciamo un passo indietro

Nella puntata di lunedì, Manila e Jessica hanno mandato al televoto flash Soleil per permetterle di arrivare in finale, ma il rovescio della medaglia era l'eliminazione. C'è chi ci ha visto una grandissima strategia che ha effettivamente funzionato, visto che Soleil ha abbandonato la casa perdendo contro Davide.

Nella puntata di giovedì sera Soleil è rientrata nella casa per avere un confronto con Manuli, Jessica e Lulù strombazzato da Signorini come lo scontro epico, ma la realtà è stata completamente diversa.

«Siete felici di vedermi? Avevo tantissime cose da dirvi, siete meravigliose. Vi bacio tutti. Ci tenevo a farvi questa sorpresa per farvi un grande in bocca al lupo». Esordisce così Soleil sprizzando un'inquietante dolcezza a cui non eravamo abituati.

«Voglio ringraziarvi per il belle e il brutto che avete detto. Comprendo tutto quello che avete detto, mi fa piacere sentirvi parlare di me». Signorini non ci sta e chiede verità: «Questi discorsi del tubo a me piacciono pochissimo. Se veniamo al sodo mi fai un piacere. Quando Manila ti ha votata eri incazzata nera, per onestà intellettuale dì quello che pensi».

Soleil però non ha alcuna intenzione di cedere alle provocazioni: «La cosa che importa di più è che il mio spirito sia rimasto con voi». Signorini non la prende benissimo. «Hai fatto un bagno di bontà in 24 ore - sottolinea dallo studio Adriana Volpe - sei uscita hai i tuoi affetti e una realtà davanti che è fantastica, ma credici che lo studio è attonito. Ci aspettavamo il coltello tra i denti e invece...». Signorini Lapidario: «Io sono sicuro che se nalla casa del GF Soleil avesse grondato melassa come sta facendo in questo momento non sarebbe arrivata dove è arrivata»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Marzo 2022, 23:11

