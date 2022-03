di Ida Di Grazia

Gf Vip, Biagio e Miriana amore finito? I due si accusano in diretta. Dopo l'uscita dalla casa nella scorsa puntata i due non si sono più nè visti nè sentiti, e tutto l'amore tanto declamato da parte di entrambi sembra essere svanito con un colpo di spugna. La puntata di giovedì sera poteva essere l'ccasione di un chiarimento, si è trasformata in altro.

(foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

Si sono baciati attraverso un vetro, urlato amore a più non posso, ma quando Miriana è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, invece di rifugiarsi tra le braccia di Biagio, ha detta di D'Anelli si è eclissata. Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro.

«Quando sono entrata in studio - spiega Miriana - ho sentito una freddezza, poi l'ho cercato, voglio parlare con lui da sola. Io ho ancora voglia di capire cosa sta succedendo. Sono ferita. Io l'ho cercato. Ci siamo promessi di non portare dietro le telecamere e lui l'ha fatto. Mi ha detto stai con la tua famiglia e in questo momento voglio parlare con lui da sola come ci eravamo promessi. Vi prometto che poi vi dirò tutti. Sto riflettendo, sono confusa».

Biagio, ospite dalla D'Urso e a Mattino5, però nei giorni scorsi non ha fatto altro che dire di essersi sentito utilizzato. «Diciamo le cose come stanno - dice d'Anelli - non mi hai cercato. Eri fredda, ti avrei voluta baciare davanti a tutti, non è avvenuto. Sono stato il primo a dirti che dovevi stare con tuo figlio ma poi vedo su instagram che staiin giro en on mi mandi nemmeno un messaggio». Miriana continua a dire che sta mentendo. I due si accusano vicendevolmente. C'è qualcosa che non torna in questa storia e non si capisce da che parte stia la verità.

