GF Vip, scontro fra Soleil e Miriana: «Tu ce l’hai con me»

Dibattito acceso nella Casa più spiata d'Italia. Dopo l'utima puntata del Grande Fratello Vip, Soleil ha voluto un confronto con Miriana per puntualizzare e ribadire su come, in questi mesi, siano nate alcune dinamiche tra di loro. «Tu ce l’hai con me» dice Sorge, ribadendo a Trevisan che secondo lei ci sia astio e frustrazione da parte sua.

Durante lo spazio radiofonico che hanno in casa, Soleil ritiene che Miriana si sia permessa di sminuire la sua persona e abbia fatto alcune battute che non le sono affatto piaciute.



«Scusa ma non mi sono resa conto che quelle battute ti avrebbe offeso ma l’ho detto scherzando» ha detto Miriana, sostenendendo di non aver detto appositamente delle cose per ferirla. Difatti, poi, chiede bonariamente scusa a Soleil, sperando di poter concludere l'acceso discorso. «Scusami anche tu perché non comprendo la tua ironia» ribatte Soleil in modo scherzoso e provocatorio, come solitamente fa. Di consetuenza, Mirina, percependo il sarcasmo della compagna, precisa: «Noi non comprendiamo da mesi la tua».



Dunque, sembra che nonostante il confronto, l’ostilità che c’è tra Soleil e Miriana continui in maniera sempre più evidente.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Febbraio 2022, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA