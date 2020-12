di E.C.

Gf Vip . Samantha de Grenet, l'insulto choc a Stefania Orlando: «È una psicopatica, pazza». La reazione di lei spiazza tutti. Pochi minuti fa, alcuni fan del Grande Fratello Vip hanno urlato da fuori alla Casa un messaggio per Stefania Orlando. I sostenitori le hanno rivelato che Samantha de Grenet l'ha definita una «psicopatica». Ma andiamo con ordine.

Ieri sera, Stefania Orlando ha nominato Samantha de Grenet, che non l'ha presa affatto bene. Le due poi avrebbero discusso anche per una teglia. Samantha, allora, si è sfogata con gli altri coinquilini: «Ho un figlio a casa che mi guarda, non faccio i giochini di questa psicopatica». E a stretto giro, l'insulto choc è stato riferito alla diretta interessata da alcuni fan fuori alla Casa.

Stefania Orlando, sentito il messaggio, ha commentato ironica: «Sto cercando la vastità...». Immediati i commenti dei follower su Twitter: «Stefy the queen, insegnaci ad asfaltare la vita». Poi, Stefania si è sfogata con Tommaso Zorzi che le ha riferito: «A me Samantha ha detto che ho un'amica pazza». Pochi minuti fa, l'Orlando ha cercato un confronto con Samantha de Grenet che però non è andato a buon fine. Tempesta in arrivo a Cinecittà? Staremo a vedere.

