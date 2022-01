GF Vip, incontro commovente tra Gianmaria e la mamma: «Non puoi pensare che ogni donna sia quella giusta». Esmeralda Vetromile, questo il nome della madre di Antinolfi, ha incantanto lo studio sia per la bellezza che per le parole dette durante la diretta di venerdì sera.

Parlando con Alfonso Signorini durante la diretta della 34ma puntata del Grande Fratello Vip, Esmeralda, la mamma di Gianmaria ha avuto parole dolcissime per il figlio. Gianmaria si commuove nel sentire il suo discorso, ma le amozioni per lui non sono finite.

I due si ritrovano faccia a faccia in giardino: «Sono venuta perchè te l'avevo promesso - dice la signora Esmeralda - Tutto quello che mi arriva dall'esterno mi dimostra che ho fatto un grande lavoro, hai fatto conoscere una parte di te che forse nemmeno io conoscevo. Io ringrazio questa trasmissione perchè ti ha smontato pezzo per pezzo, ha fatto vedere tutto, ma poi ti sei rimontato e ogni pezzo di te è meraviglioso. Non puoi perseguire l'amore con la determinazione con cui segui il lavoro. Non dai mai il tempo di conoscerti, ogni donna è la donna che vorresti ma non è così».

